Dua Lipa comparte las primeras fotos de su exclusiva boda con Callum Turner y enamora a sus fans

Por si todavía había duda, Dua Lipa confirma su boda con unas extraordinarias fotos en su cuenta de Instagram. En las fotos se ve a la cantante británica junto a su ahora esposo, el actor Callum Turner, durante la celebración matrimonial que tuvieron el pasado. 31 de mayo en Londres. En las fotografías se muestran algunos de los momentos más especiales de la ceremonia privada, incluyendo la foto de un beso de los recién casados.

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Así fueron las primeras fotos de la boda de Dua Lipa

La romántica galería abre con una foto en blanco y negro donde se muestra a la feliz pareja intercambiando un beso en una banca después de convertirse oficialmente en marido y mujer. Las imágenes dentro de la publicación dejan claro lo íntima que fue la ceremonia y lo elegante del evento. Los fans no tardaron en reaccionar y llenar con mensajes de felicitaciones y muestras de cariño para la feliz pareja, a pesar de haber mantenido su relación lejos de los reflectores.

El look de novia de Dua Lipa que conquistó las redes sociales

Aunque las fotos son muy románticas, la verdadera razón por la que la mayoría se emocionó fue por el extraordinario atuendo elegido por Dua Lipa para su boda. La artista lució un elegante y muy sofisticado conjunto blanco inspirado en la moda de los años setenta, diseñado por la reconocida firma Schiaparelli. Además, el look resaltaba gracias al increíble sombrero de ala ancha que portaba de accesorio, dándole un estilo vintage y elegante. Su ramo estaba elaborado con amapolas de Islandia en tonos blancos y amarillos.

¿Dónde se casaron Dua Lipa y Callum Turner?

La ceremonia se llevó a cabo en el Ayuntamiento de Old Marylebone, uno de los recintos más emblemáticos para bodas civiles en Londres. Desafortunadamente, no se conocen muchos detalles respecto a la ceremonia, pues fue un evento extremadamente privado que únicamente contó con la presencia de sus familiares y amigos más cercanos.

¿Habrá una segunda boda en Italia?

Las fotografías únicamente confirman la boda civil, por lo que diversas filtraciones apuntan a que la pareja estaría preparando una celebración mucho más grande en Sicilia, Italia. Algunos afirman que esta sí contará con la visita de varias celebridades del mundo de la música y el entretenimiento. Sin embargo, todos son especulaciones, pues ni Dua Lipa ni Callum Turner han confirmado que habrá otra boda.