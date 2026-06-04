Actriz de Game Of Thrones sufrió 2 hemorragias cerebrales mientras grababa la serie y lo mantuvo en secreto incluso para HBO Max, hasta años después

Recientemente, se confirmó que la actriz Emilia Clarke, reconocida por interpretar a Targaryen en Game of Thrones, dio a conocer que sufrió dos hemorragias cerebrales durante los primeros años de grabación de la serie. De acuerdo con lo señalado por la actriz, buscó mantener el suceso en secreto mientras continuaba trabajando, y es ahora que la historia salió a la luz, sorprendiendo a millones de personas.

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¿Qué se sabe sobre los problemas de salud de Emilia Clarke, actriz de Game of Thrones?

De acuerdo a lo que ha dado a conocer la actriz, las hemorragias cerebrales sucedieron cuando tenía 22 años y 24 años, lo que coincide con los primeros años de grabación de la serie Game of Thrones. No obstante, lo que ha llamado la atención es que decidió mantener todo en secreto, incluso a la producción y sus compañeros, señalando que le daba vergüenza y se sentía abrumada, debido a una situación médica que no comprendía.

Emilia también confesó que fue hasta que supo que no moriría que decidió contarlo a HBO, pues para ella el diagnóstico podría ser la “muerte” de su personaje. Emilia comentó que fue en 2014, cuando sufrió su segunda hemorragia, que comenzó a pensar en hablar sobre lo sucedido de manera pública, ya que consideraba que de esa manera podría ayudar a su situación. No obstante, pasaron a los hechos antes de que decidiera hablar de manera pública.

¿Cuál es la fundación de Emilia Clarke?

Clarke comentó que, posterior a la crisis de salud, enfrentó diversas secuelas y aseguró que los procesos de recuperación suelen recibir menos atención que la supervivencia. Tras los incidentes, Emiliafundo fundó junto a su madre la organización SameYou para apoyar a personas con lesiones cerebrales en su proceso de sanación.

Emilia Clarke y sus nuevos proyectos después de Game of Thrones

Tras su participación en Game of Thrones, la actriz Emilia Clarke protagonizó el thriller de espionaje Ponies" inspirado en la Guerra Fría, además de una película de tinte romántico, "Next Life", la cual se estrenó durante el Festival de Cine de Tribeca.