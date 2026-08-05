Influencer japonesa se quita la vida mientras realizaba una transmisión en vivo; sus seguidores dieron aviso a las autoridades

El mundo de las redes sociales se encuentra de luto. Una querida influencer japonesa, identificada por las autoridades como “Srita. A”, se quitó la vida mientras realizaba una transmisión en vivo a través de su cuenta oficial de TikTok. Los hechos quedaron captados en video y fueron sus seguidores quienes dieron pronto aviso a los servicios de emergencia.

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De acuerdo con los primeros reportes, la “Srita. A” tenía 20 años. Los hechos sucedieron este 5 de agosto en un hotel-oficina, ubicado en el distrito de Yongsan-gu, Seúl, en Corea del Sur, país en el que la creadora de contenido vivía. El personal de primera línea llegó al lugar de la tragedia alrededor de las 5:30 a.m. (hora local), luego de que uno de sus seguidores llamara para informar que "un amigo intentó suicidarse durante una transmisión en directo".

Influencer japonesa se quita la vida en transmisión en vivo; miles de seguidores presenciaron el trágico momento

Según informan medios locales, la joven contaba con cerca de 80,000 seguidores en TikTok. Si bien no se ha dado a conocer el número exacto de personas que vieron la transmisión en tiempo real, es casi un hecho que miles de usuarios presenciaron el incidente, pues otras redes sociales como X (anteriormente Twitter) se llenaron de publicaciones en las que se pedía ayuda. Las autoridades de Yongsan-gu ya se encuentran investigando los motivos que orillaron a la influencer a quitarse la vida.

Perez Hilton, un caso similar

Este no es el único incidente de este tipo del que se tiene registro. Durante la noche del día de ayer, 4 de agosto, se reportó que el también infuencer Perez Hilton atentó contra su vida durante una transmisión en vivo. Afortunadamente, el bloguero de 48 años sobrevivió a la crisis y se encuentra recibiendo ayuda en un hospital en Miami, Florida.

Si tú o alguien que conoces está pasando por un momento difícil o ha pensado en atentar contra su propia vida, comunícate a la Línea de la Vida al 014, para recibir ayuda profesional, o a la Línea de Prevención del Suicidio al *0311. Ambas están disponibles las 24 horas, los 365 días del año.*