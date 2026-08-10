Revelan fotos inéditas de las últimas horas de Liam Payne antes de su muerte

Nuevas fotografías, videos y documentos de la investigación sobre la muerte de Liam Payne han sorprendido al mundo y a los fans del cantante, ya que dan a conocer más detalles de las horas previas a su fallecimiento, ocurrido el 16 de octubre de 2024 en el Hotel CasaSur Palermo, en Buenos Aires. Las imágenes han intrigado a miles, pues resulta impactante ver que la vida del exintegrante de One Direction transcurría de manera normal previo a los hechos, pues se le ve interactuando con empleados del hotel y otras personas antes de caer desde el balcón de su habitación en el tercer piso.

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¿Qué muestran las nuevas fotos de Liam Payne?

Las imágenes que fueron tomadas de una cámara de vigilancia permiten reconstruir algunos de los movimientos que tuvo Payne dentro del hotel durante sus últimas horas de vida. En una de las grabaciones se aprecia claramente cómo el cantante pasa caminando por las instalaciones y conversando con miembros del personal.

Otras de las imágenes reveladas son de la noche anterior a los hechos, cuando fue captado balanceándose sobre un poste en las inmediaciones del establecimiento. Eso sí, cabe mencionar que este material no cambia por sí mismo las conclusiones oficiales sobre el caso. Lo que sí permiten a las autoridades es observar con mayor detalle el contexto previo a la caída.

¿Qué ocurrió dentro del hotel?

Entre los documentos que se revelaron, uno que llama especialmente la atención es que se revela que Payne tuvo un encuentro con dos mujeres en el vestíbulo, las cuales fueron identificadas como trabajadoras sexuales. De acuerdo con el material difundido, ambas estuvieron relacionadas con las horas previas al fallecimiento del cantante.

¿Cómo sigue la investigación?

El caso aún no queda resuelto. De momento se sabe que en febrero de 2025, la Justicia argentina retiró los cargos por homicidio culposo contra Rogelio Nores, Gilda Martin y Esteban Grassi, al considerar que no existían pruebas suficientes para sostener esas acusaciones. Otros de los implicados permanecen en el proceso, pues supuestamente fueron los responsables de suministrar narcóticos a Payne.

