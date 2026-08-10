Revelan el último mensaje de fan de ENHYPEN antes de morir por ciberacoso: “Ya no puedo más”

La muerte de Mina Chan, una influencer y destacada fan japonesa de ENHYPEN de 26 años, ha generado conmoción en redes sociales después de que autoridades investigaran su fallecimiento ocurrido el 5 de agosto de 2026. Sobre todo cuando se reveló que la joven había sido objeto de una intensa ola de hostigamiento digital luego de que se desatara una polémica en torno a un concierto y unos comentarios que hizo Ni-ki durante una transmisión. Cabe mencionar que no se ha confirmado que ambos hechos tengan relación, aunque muchos usuarios lo relacionan.

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¿Qué pasó con Mina Chan?

De acuerdo con reportes publicados tras su fallecimiento, varias personas alertaron a los servicios de emergencia, pues Mina aparecía en una transmisión en vivo en una situación que muchos consideraban ponía en peligro su vida. Tiempo después, las autoridades de Seúl confirmaron su muerte y el caso quedó bajo investigación.

Happy 26th birthday angel, I wish you’d have gotten a chance to live your life fully. You’re in a better place now tho, away from all these monsters who drove you to the last decision you made in this life. I wish you nothing but eternal peace and happiness. Om shanti 🙏🏼 pic.twitter.com/6HE2LtIqu2 — avi ☆ ❅ (@simlunex7) August 8, 2026

Fue ahí cuando las autoridades se concentraron en el tema relacionado con el acoso que recibió durante días, especialmente después de que una interacción relacionada con flores durante un concierto.

¿Por qué comenzó el ciberacoso contra Mina?

Mina había entregado flores a Sunoo con la intención de que llegaran a Ni-ki, su integrante favorito de ENHYPEN. Casualmente, en ese momento, Ni-ki habló sobre los fans que buscaban interacciones durante los conciertos como una referencia directa hacia ella. El internet de inmediato empezó a reclamarle; ella pidió disculpas, pero el acoso continuó, según los reportes sobre el caso.

¿Qué decía el último mensaje de Mina Chan?

En sus publicaciones finales, Mina expresó el enorme desgaste emocional que estaba experimentando y pidió que terminara el hostigamiento, pero nadie la escuchó. Ella desesperadamente pedía que se dejara de compartir el contenido. Los reportes resaltan que sus publicaciones reflejaban un profundo estado de angustia.

