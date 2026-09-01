ÚLTIMA HORA: Muere una de las figuras más representativas y queridas de la música, esto se sabe

Este martes 01 de septiembre se dio a conocer la triste noticia del fallecimiento de una de las figuras más importantes del punk, pues se trata de Sean Ragon, uno de los músicos y productores más influyentes de la escena moderna, quien le dio un nuevo respiro al género.

Te puede interesar: Kelly Osbourne revela qué hizo la familia con el cuerpo de Ozzy Osbourne tras su muerte: las declaraciones han impactado a los fans

Sean dejó un gran legado dentro de la escena punk al formar parte de proyectos como Cult Of Youth, siendo una de las bandas que más han conectado con nuevas generaciones gracias a sus letras y sonidos.

¿Quién fue Sean Ragon?

Por años, Ragon ganó bastante popularidad al ser el fundador y líder de la banda Cult Of Youth, una agrupación que reavivó la escena musical con un sonido neofolk y punk, además de haber formado parte de la alineación de la banda de música experimental Psychic TV, una de las agrupaciones más revolucionarias de todos los tiempos.

Dentro de su principal proyecto de Cult Of Youth, Sean publicó 6 discos, siendo estos aclamados por la crítica, además de que este es considerado como una de las figuras que impulsó la escena local de Brooklyn siendo fundador y propietario de tiendas de discos, estudios de grabación independientes así como de booker.

¿De qué murió Sean Ragon?

Por ahora no se han revelado más detalles sobre las causas de muerte del músico de 45 años, pues la noticia fue difundida por Facebook a través de las redes sociales de la banda con el siguiente mensaje:

“Es con un corazón pesado que digo que Sean Ragon ha dejado este ciclo mortal. Gracias a todos ustedes por el apoyo a lo largo de los años. El amor prevalecerá”.

Se espera que en los siguientes días su equipo de trabajo emita mayores detalles sobre las causas de muerte de uno de los artistas más representativos y queridos de la escena punk en las últimas décadas.