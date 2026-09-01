Kelly Osbourne revela qué hizo la familia con el cuerpo de Ozzy Osbourne tras su muerte: las declaraciones han impactado a los fans

Ozzy Osbourne, el legendario vocalista de Black Sabbath y una de las figuras más influyentes del heavy metal, murió el pasado 22 de julio de 2025 a los 76 años, tras sufrir un paro cardiaco relacionado con una enfermedad coronaria. Ahora que se ha cumplido el primer año luctuoso de la estrella, su hija Kelly Osbourne ha revelado un peculiar momento que atravesó la familia durnte su duelo por el deceso de Ozzy.

Te puede interesar: OFICIAL; estas fueron las revelaciones para el “Back to Hogwarts” de Harry Potter; nuevas varitas, emblemas medievales y la nueva rana de chocolate

Recientemente se dio a conocer que Kelly otorgó una entrevista exclusiva a la revista Hello! y la cual fue publicada este 31 de agosto, ahí expresó que su familia tomó la decisión de que el cuerpo de su padre permaneciera algunos días en su casa antes de que se realizarán las ceremonias funerarias.

Ante estas declaraciones fans del músico han quedado sorprendidos debido al impacto de las palabras de Kelly de 40 años, debido a que no se imaginaban que el cuerpo del músico estuviera sin vida en casa.

¿Por qué la familia de Ozzy Osbourne decidió conservar el cuerpo en casa?

De acuerdo con Kelly, la familia no llevó inmediatamente el cuerpo sin vida de Ozzy a la morgue, sino llevarlo a casa para pertenecer junto a él durante unos días y poder despedirse de manera privada, unida y rodeados de seres queridos.

La hija del cantante explicó que esta decisión les permitió vivir el duelo de una manera íntima, despedirse de él y asegurarse de que todo quedara como ellos querían. La intención, según sus propias declaraciones, fue tener un espacio privado para llorarlo y compartir esos últimos momentos.

Kelly también reconoció que la muerte de su padre cambió su vida por completo y que todavía continúa reconstruyéndose emocionalmente después de una pérdida que calificó como una de las experiencias más difíciles de las que ha atravesado.