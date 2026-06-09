Luto en la música: muere de manera trágica figura clave en la carrera de Britney Spears y Dua Lipa

La industria de la música está de luto. Muere Talay Riley, reconocido cantante, productor y compositor musical, famoso por trabajar con figuras internacionales como Dua Lipa y Britney Spears. Según reportes oficiales, Riley perdió la vida el pasado viernes, 5 de junio, tras ser apuñalado en Londres, Inglaterra. Tenía 35 años.

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¿Qué le pasó a Talay Riley? Esto se sabe sobre su muerte

De acuerdo con un comunicado emitido por la Policía Metropolitana de Londres, las autoridades acudieron a un llamado de emergencia la mañana del viernes, 5 de junio, en el que se reportaba un apuñalamiento. Al llegar al lugar, encontraron al reconocido artista - cuyo nombre real es Mark Orabiyi - con diversas heridas de arma blanca en un jardín al este de la ciudad.

Si bien el ganador al GRAMMY fue trasladado de manera inmediata a un hospital aledaño, al llegar a las instalaciones, fue declarado sin vida. Según informaron las autoridades, tres personas han sido arrestadas con relación al crimen. Todas, bajo sospecha de homicidio. Los detenidos incluyen a dos hombres y una mujer de 27, 24 y 25 años, respectivamente. Además de Riley, se reporta un herido más a causa del incidente; quien permanece hospitalizado y con heridas que no amenazan su vida.

¿Quién era Talay Riley? Así fue su trayectoria en el mundo de la música

Talay Riley destacó en la industria de la música como un reconocido cantante, compositor y productor. A lo largo de su trayectoria colaboró con grandes figuras de la industria, como Dua Lipa y Britney Spears, por mencionar algunas. Gracias a su innegable talento, Riley fue galardonado con un Premio GRAMMY por “Lights On” de HER; canción en la que destacó como co-escritor.

Una vez que se confirmó su lamentable deceso, su familia compartió un emotivo comunicado vía redes sociales para darle un último adiós:

“Quienes lo conocieron públicamente lo recordarán con cariño por su increíble talento como compositor e intérprete, ganador de un premio Grammy y con múltiples discos de platino”, se lee en el escrito. “Quienes lo conocieron y amaron personalmente extrañarán profundamente su humor, su generosidad y su inconfundible presencia. Agradecemos enormemente las numerosas muestras de cariño y apoyo recibidas a través de mensajes, llamadas y visitas en las últimas horas. Gracias por su continua consideración y comprensión en estos momentos tan difíciles”.

Descanse en paz, Talay Riley.