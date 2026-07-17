Revelan FUERTE información sobre la muerte de Gaspi y Oliver Tree dentro de un reporte de investigación; no influyó el clima en el accidente

A poco más de un mes del lamentable accidente aéreo en el que el influencer argentino Gaspi y el cantante estadounidense Oliver Tree perdieron la vida, se ha revelado información puntual sobre los helicópteros que sufrieron una colisión. A pesar de que han existido diversas especulaciones, un reporte preliminar ha dado a conocer información en donde se establece que el clima no fue un factor determinante para que ocurriera el accidente.

¿Qué información da el reporte sobre el accidente en el que fallecieron Gaspi y Oliver Tree?

De acuerdo con la información que da a conocer un reporte preliminar sobre el accidente aéreo ocurrido el pasado 14 de junio en Río de Janeiro, el choque entre helicópteros pudo haber sucedido debido a que ambas aeronaves transitaban la misma ruta e incluso uno de ellos no contaba con el radar activo para que lo pudieran localizar. El análisis fue hecho por Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (Cenipa), institución que dió a conocer que los helicópteros usaban rutas coincidentes y que solo uno de ellos (el de matrícula PR-DJJ) fue monitoreado por radar ya que la otra aeronave; la de matrícula PP-MAC no fue detectada por radares (en ella viajaba el piloto Alexandre Souza y los pasajeros Lucas Frota, Gaspar Prim, Oliver Tree y Lucas Vignale). Por su parte, también se señaló que las condiciones meteorológicas no fueron un factor determinante para que ocurriera el accidente. Hasta el momento esta información forma parte de un informe preliminar y será solo en el final cuando se determinen las causas oficiales del siniestro.

¿Quiénes eran Gaspi y Oliver Tree?

Oliver Tree fue un reconocido cantante, productor y creador de contenido de origen estadounidense. Uno de sus rasgos físicos particulares es que tenía un corte de pelo en forma de tazón, lo que caracterizó su imagen personal por muchos años. Algunos de sus éxitos más conocidos fueron Life Goes On" y "Miss You" “Alien Boy”, “Cowboys Don't Cry”, “Hurt” y “Let Me Down”. Respecto a la música, su estilo destacó por mezclar géneros como pop alternativo, rock y electrónica. Por otro lado, Gaspar Prim Díaz, mejor conocido en redes sociales como “Gaspi” fue un reconocido creador de contenido, tenía tan solo 23 años de edad. En sus vídeos destacaba la comedia y las entrevistas callejeras que realizaba. Con el tiempo se ganó el cariño del público así como todo su apoyo, como fue en el caso de la Velada del Año V, en donde el influencer se sometió a un cambio físico radical, mismo que logró con buenos hábitos en su dieta.