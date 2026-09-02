Revelan la causa de muerte de Tim Curry, actor de ‘IT’ y ‘The Rocky Horror Picture Show’

A poco más de una semana que se diera a conocer la triste partida del icónico actor británico a la edad de 80 años, Tim Curry, finalmente, este miércoles 02 de agosto se ha revelado la causa de muerte oficial de este querido artista que marcó a más de una generación con sus películas.

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De acuerdo con la revista estadounidense “People”, quienes aseguran haber tenido el documento por parte del Departamento de Salud Pública del Condado de los Ángeles, Tim Curry habría fallecido de una enfermedad de las arterias coronarias, aunque podrían haber más factores importantes de la causa de muerte.

¿Qué le pasó al actor Tim Curry?

De acuerdo con el documento mencionado, Tim habría tenido varios padecimientos en los últimos años, además de su accidente cerebrovascular que lo había dejado inmóvil desde hace años, como lo fue el cáncer de riñón, por lo que se le atribuyen estas complicaciones a su muerte.

El mismo informe habría dado a conocer que el actor no se habría realizado operaciones por su enfermedad de de las arterias coronarias, cáncer de riñón ni antecedentes del accidente cerebrovascular que sufrió en 2012.

¿Cuándo murió el actor Tim Curry?

De acuerdo con el informe oficial, Curry falleció la noche del pasado 25 de agosto en su residencia ubicada en Toluca Lake, Los Ángeles, lugar donde pasaba la mayor parte del tiempo en los últimos años de acuerdo con su representante, pues el actor se encontraba alejado de los reflectores en los últimos años.

¿Cuáles fueron las películas más destacadas de Tim Curry?

Además de ser el primer Pennywise de 'IT' en la miniserie de 1995, Curry protagonizó 'The Rocky Horror Picture Show' (1975) siendo el Dr. Frank-N-Furter; Rooster Hannigan en 'Annie' (1982), así como el mayordomo Wadsworth en 'Clue' (1985) o Mr. Héctor de 'Mi Pobre Angelito 2' (1992), siendo algunos de sus roles más distinguidos.

