¿Por qué ‘Ben Affleck’ está en tendencia de búsquedas en Google México? Todos los detalles y el contexto

Ben Affleck en las últimas horas se ha colocado en el centro de la conversación digital, tras darse a conocer que ganó 1 millón de dólares junto a Amie Ding, al ganar este miércoles el premio mayor del programa “¿Quién quiere ser millonario". No obstante, es importante advertir que el premio está destinado a fines benéficos

Ahora lee: Fecha y hora para ver el Juárez vs. Pumas, partido de la Liga BBVA MX, gratis por Azteca 7

¿Por qué el nombre de Ben Affleck se ha vuelto tendencia?

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, el nombre del actor Ben Affleck ha ganado popularidad después de que, junto a Jamie Ding, el campeón de Jeopardy, triunfaran este miércoles dentro del programa ¿Quién quiere ser millonario?, al obtener un millón de dólares. No obstante, es importante señalar que el premio está destinado para fines benéficos.

Dentro de la conversación digital se ha señalado que tanto Affleck como Ding se enfrentaron a la pregunta final, en la que se les cuestionó sobre qué pavos no habían sido indultados por un presidente de los Estados Unidos, la cual es una tradición estadounidense que sigue vigente desde 1989. Para esta pregunta, las opciones eran Peanut Butter & Jelly, Tater & Tot, Mac & Cheese y Spaghetti & Meatball; ante la situación, la pareja recurrió al presentador Jimmy Kimmel como comodín, quien prefirió no responder. No obstante, la pareja decidió seguir la sugerencia de Kimmel, aunque este no estaba del todo convencido, dando en el blanco.

¿A qué se dedica ahora el actor Ben Affleck?

Actualmente, Ben Affleck se dedica principalmente a la dirección, producción y tecnología aplicada a la industria del cine; además, recientemente el actor vendió su empresa de inteligencia artificial para posproducción, InterPositive, por 587 millones de dólares. También se ha dado a conocer que se encuentra trabajando activamente como asesor sénior de dicha plataforma. No obstante, dentro del universo del cine, Affleck se encuentra dirigiendo su productora Artists Equity junto a Matt Damon.