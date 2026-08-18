El desgarrador mensaje de Frankie Muniz tras la muerte de Hayden Panettiere: “Siempre la pasé maravilloso con ella”

Tras el sensible fallecimiento de Hayden Panettiere, el pasado 16 de agosto a la edad de 36 años, el actor y compañero de reparto en Malcolm el de en medio, Frankie Muniz, compartió un emotivo mensaje que ha conmovido a todos los fans.

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¿Qué fue lo que dijo Frankie Muniz sobre la muerte de Hayden Panettiere?

En la última hora, Frankie Muniz reaccionó a la muerte de Hayden Panettiere desde su perfil personal de redes sociales. El actor recordó los proyectos que compartieron y destacó los buenos momentos que vivieron juntos: "

"Estoy muy triste al enterarme sobre Hayden. Tuve la oportunidad de trabajar con ella en muchos proyectos y siempre me divertí mucho con ella". Comento, Frankie.

¿Qué se sabe sobre la muerte de Hayden Panettiere?

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, Hayden Panettiere falleció a los 36 años el 16 de agosto de 2026 en Greenville, Carolina del Sur, supuestamente debido a un paro cardíaco. Su fallecimiento ocurrió mientras la joven actriz reiniciaba su visibilidad pública, tras la publicación de su libro autobiográfico.

La noticia generó diversas reacciones debido en gran medida a la naturaleza repentina del suceso tras años de lucha pública de la intérprete con problemas de salud mental y adicciones. No obstante, reportes iniciales sugieren una posible causa distinta; la oficina del forense descartó signos de criminalidad o violencia, a pesar del motivo definitivo oficial señalado como paro cardíaco.

¿Cuáles fueron los últimos papeles de Hayden Panettiere?

Hayden Panettiere participó dentro de la saga de terror con Scream VI (2023) como Kirby Reed, el thriller Amber Alert (2024), la película A Breed Apart (2025) y el thriller psicológico (Sleepwalker), estrenado en enero de 2026. No obstante, uno de sus papeles más relevantes llegó en la exitosa comedia Malcolm el de en medio, en donde. Interpretó a Jessica, una vecina sumamente astuta, manipuladora y de mentalidad brillante que constantemente ponía de cabeza a la familia Wilkerson.