Luto en Disney: Muere creador de “Las aventuras de Zack y Cody”, a los 79 años

Una terrible noticia se ha dado a conocer, ya que se anuncio el fallecimiento de Jim Geoghan, a los 79 años, un reconocido productos estadounidense, quien se destacó por ser el creador de "Las Aventuras de Zack y Cody", una serie juvenil que fue popular en Disney.

La noticia fue confirmada por su hija, dando a conocer que los hechos ocurrieron en Los Ángeles. Aunque el anuncio a sorprendido a todos, hasta el momento, no se ha dado a conocer la causa de su fallecimiento.

¿Qué otros proyectos realizó Jim Geoghan?

Dentro de su historia artísticas, se sabe que Jim Geoghan, se sabe que su trabajo principal fue en diversos proyectos de "Las Aventuras de Zack y Cody", destacándose los siguientes títulos:



Zack y Cody: La Película (2011)

Zack y Cody: Gemelos a bordo (2008-2011)

Zack y Cody: Gemelos en acción (2005-2008)

The Suite Life of Karan & Kabir (2012-2013)

Además de contar con el trabajo de Colmillos (2002) y Stoogemania (1986). Como ya pudiste ver cuenta con una amplia carrera en Disney, logrando posicionarse en el público joven.