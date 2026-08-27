Muere querido actor de Hollywood a los 52, tras sufrir meningitis y neumonía

Este jueves 27 de agosto se reportó la muerte de Samuel Monroe Jr., querido actor estadounidense que alcanzó la fama en los años 90 tras participar en la película "Menace II Society" (titulada en español como "Infierno en Los Ángeles"). Tenía 52 años de edad.

De acuerdo con Deadline, el intérprete estuvo luchando por varios meses contra un severo caso de meningitis y neumonía por SARM. La primera condición es una infección e inflamación del líquido y membranas que rodean al cerebro y médula espinal, explica la Clínica Mayo. La segunda es una infección pulmonar grave que se desarrolla a partir de una bacteria que no se puede combatir con antibióticos comunes.

Según el portal especializado en celebridades Page Six, Samuel Monroe Jr. contrajo meningitis mientras trabajaba en Las Vegas, y por varios meses su condición empeoró debido a diagnósticos erróneos. Fue hospitalizado en abril, cuando su su condición derivó en neumonía y problemas renales. Medios internacionales reportaron, ya en agosto, que el actor estaba en un coma inducido y en soporte vital.

La madre de Samuel Monroe Jr., Joyce Patton, fue quien dio a conocer la noticia de la muerte a través de redes sociales. "Dios lo llamó a casa hoy. Por favor, recen por la familia, especialmente por sus 3 hijos".

Quién era Samuel Monroe Jr.

Originario de Los Ángeles, Samuel Monroe Jr. tuvo su rol más famoso en 1993 dentro de la película de culto "Menace II Society", que transcurre en su ciudad natal. Esta cinta muestra el entorno violento en que crecen un grupo de jóvenes afroamericanos en el vecindario de Watts; cuenta también con la actuación de Samuel L. Jackson y Jada Pinkett Smith.

Antes de eso, el actor había debutado en el sitcom "Out all night" con la cantante Patti La Belle. También apareció en películas como "Tales from the hood", "Set it off" y "The Players Club", en los años 90.