Muere bebé de famoso rapero, a 3 meses de nacido. Esto se sabe

Este jueves 10 de septiembre se dio a conocer una trágica noticia en la industria de la música estadounidense: murió hace unos días el bebé del rapero Jaz-B (cuyo nombre real es De'Mario Monte Thornton) y su esposa, Mona Li, tan solo 3 meses después de haber nacido. Su nombre era Astro Monte Thornton.

Fue el medio especializado en celebridades TMZ quien anunció el deceso, a partir de información obtenida por fuentes cercanas a la familia. No se tiene una causa del fallecimiento, pero se sabe que fue algo repentino y completamente inesperado. Tampoco ha habido un pronunciamiento por parte de Raz-B o Mona Li.

Astro es el segundo hijo del matrimonio, quien anteriormente recibió a una niña llamado Versai Carter en 2024. Fue el 18 de mayo cuando Raz-B anunció en Instagram que el bebé nacería muy pronto, y el día 28 confirmó que ya lo habían recibido; siguiendo esas fechas, Astro habría estado a punto de cumplir 4 meses.

La familia también había estado compartiendo las buenas noticias desde la cuenta de Instagram designada para Versai Carter. Asimismo, en Día del Padre el rapero presentó a su hijo con una serie de tiernas imágenes.

Quién es Raz-B

Desde 1998, Raz-B es conocido como uno de los miembros de una boy band de R&B llamada B2K, junto a J-Boog, Lil' Fizz, y Omarion. Entre sus canciones más famosas se encuentran "Bump, Bump, Bump", "Uh huh" y "Why I love you", de principios de este siglo. Cuando la banda se desintegró, en 2004, persiguió una carrera como cantante solista y rapero.

En años recientes B2K ha vuelto a estar vigente por algunos reencuentros que se han llevado a cabo para sus fans. El primero fue en 2019 y el segundo comenzó en 2025. Tienen un álbum de estreno reciente, llamado "Eclipse". También cuentan con varias presentaciones programadas para este año.