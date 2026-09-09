Crece tragedia en Burning Man 2026: muere tercer hombre dentro del festival

Poco después de que concluyó Burning Man 2026, se ha dado a conocer que 3 personas murieron durante la realización del festival. Los primeros 2 decesos habían sido reportados mientras el evento seguía, pero fue hasta el martes que se confirmó el tercero.

Se trata de Armando Ramirez, un hombre que viajó desde Truckee, California (Estados Unidos) hasta el desierto de Black Rock para asistir al festival de artes y cultura, donde cada año emerge una "ciudad" ficticia. Tenía 51 años de edad y falleció mientras lo llevaban en ambulancia a un hospital en Reno, Nevada, a aproximadamente 190 kilómetros de Burning Man. Esto habría ocurrido el viernes 4 de septiembre.

"La causa de muerte y circunstancias que le rodearon dependerán de los resultados de investigación adicional", declararon autoridades locales de acuerdo con CBC News.

"Aunque en promedio tenemos una muerte al año dentro del festival, tuvimos 2 este año dentro de los confines y he recibido información de una tercera en tránsito a un hospital", dijo Jerry Allen, sheriff del condado de Pershing, Nevada.

La edición de Burning Man 2026 comenzó el 30 de agosto y concluyó el 7 de septiembre. Como cada año, se realizó en Nevada. Este año se cumplió el aniversario número 40 del evento.

Qué otras muertes se reportaron en Burning Man 2026

Previamente el festival confirmó la muerte de un hombre llamado Craigh Mann, de 60 años, ocurrida el sábado 5 de septiembre a las 3:00 P.M. Ahora se sabe que se hospedaba en el interior de una caravana con su pareja y ahí es donde fue hallado sin vida.

El jueves 3 de septiembre había ocurrido la muerte de otro hombre alrededor de sus 50 años, quien experimentó "una emergencia médica". Ya ha sido identificado bajo el nombre de Sampson Tshombe y perdió la vida en el hospital temporal del evento, mientras recibía atención médica.

Las autoridades han asegurado que no se encontraron señales de alguna agresión o ataque hacia los 2 primeros muertos, pero ambos cuerpos pasarán por autopsia y pruebas toxicológicas; los resultados podrían estar listos dentro de 6 a 8 semanas.