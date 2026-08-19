TERRIBLE ACCIDENTE: Muere figura emblemática de la moda, la mujer “mejor conectada de París”, en choque automovilístico

El mundo de la moda se conmocionó en las últimas horas a causa de la muerte de Mathilde Favier, legendaria representante de relaciones públicas de la casa Dior y reconocida a menudo como "la mujer mejor conectada de París". Perdió la vida en un accidente automovilístico a los 57 años.

Favier se encontraba en Francia y viajaba en un auto con su pareja, el productor de 61 años Nicolas Altmayer. El diario Le Monde reportó que impactaron contra un camión que circulaba en la dirección contraria mientras intentaban rebasar a otro auto. La revista Variety informó que se inició una investigación por homicidio involuntario.

"En su rol como directora de Relaciones Públicas, Mathilde Favier hizo una increíble contribución a la reputación de Christian Dior Couture, gracias a su compromiso y elegancia", dice el comunicado oficial de la firma en referencia al fallecimiento de su representante.

La empresaria Delphine Arnault, CEO de Christian Dior Couture, también expresó condolencias. "Mathilde amaba la vida con pasión. Con su muerte, Dior pierde a una increíble profesional, y yo he perdido a una amiga leal. Su optimismo y valentía eran de admirar. Extrañaremos mucho su sonrisa y su talento".

Quién era Mathilde Favier

Aunque su trabajo más famoso se dio con Dior, previamente Mathilde Favier había trabajado con Prada y Chanel, además de haber formado parte de una conocida revista de moda. En la primera firma de lujo mencionada, trabajó directamente con embajadoras como Natalie Portman, Jennifer Lawrence y Rihanna, de acuerdo con People. En 2024 escribió un libro de estilo coffee table, llamado "Viviendo hermoso en París".

Tuvo 2 hijos, Héloïse (28 años) y Carlo (24 años), con su exesposo Robert Agostinelli. El hijo menor de Mathilde le dedicó una desgarradora carta en redes sociales tras confirmarse su muerte. "Mi corazón duele y mi cerebro está nebuloso. Nada de esto tiene sentido, y me cuesta trabajo entender cómo alguna vez lo tendrá".