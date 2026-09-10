LUTO EN EL ANIME: Muere icónico actor de doblaje de Dragon Ball y One Piece

La industria del doblaje se encuentra de luto por la muerte de Mike McFarland, actor que alcanzó el reconocimiento por su trabajo en algunos de los animes más importantes que existen, como Dragon Ball y One Piece. Tenía 56 años de edad.

Aunque no se tienen detalles exactos sobre las circunstancias de su muerte, McFarland estuvo luchando contra el cáncer cerebral por varios años. Fue diagnosticado con glioblastoma, un tipo de tumor cerebral común pero muy agresivo; la esperanza de vida para pacientes puede ser de hasta 18 meses en promedio.

En 2025 se abrió una campaña de recaudación en su nombre para apoyarlo en los fuertes gastos médicos que estaba enfrentando y la asistencia que requería en su vida diaria. El evento GalaxyCon también llevó a cabo una subasta en línea para apoyarlo, el año pasado.

"Aquellos que los conocen pueden contar a Mike entre las personas más dulces, divertidas y compasivas en el planeta; siempre rápido para tender la mano, dar consejos sabios, abogar por los oprimidos y compartir aventuras", decía el texto en la campaña de GoFundMe. De 350,000 dólares, se llegaron a recaudar cerca de 302,000.

En febrero de 2026 se publicó una actualización, donde se precisó que el actor había pasado por varias hospitalizaciones y requería un nivel de asistencia mayor. Sin embargo, se aseguraba que permanecía de buen ánimo y que "saber cuánta gente lo quería y apoyaba le llenaba los ojos de lágrimas".

Quién era Mike McFarland

Los trabajos más importantes del actor de doblaje estadounidense Mike McFarland incluyen papeles como el Maestro Roshi en Dragon Ball (a quien interpretó por cerca de 28 años), el Payaso Buggy en One Piece, Jean Kirstein en Attack on Titan, Jean Havoc en Fullmetal Alchemist y Mashirao Ojiro en My Hero Academia.

También fue director de doblaje dentro de producciones como la franquicia Fullmetal Alchemist, Tokyo Ghoul y Attack on Titan. Adicionalmente, era escritor.