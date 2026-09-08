Las LEGENDARIAS voces de Dragon Ball que estarán en la Ciudad de México para la AniMole 2026

De manera oficial se ha confirmado que este año la AnimMole 2026 reunirá en la Ciudad de México a diferentes voces vinculadas al universo de Dragon Ball, entre las que sobresalen la de Toshio Furukawa, voz original japonesa de Piccolo; Circe Luna, intérprete de Pan en el doblaje latino; y Patricia Acevedo, reconocida por dar voz a Milk. No te pierdas esta memorable experiencia y descubre todo lo que tienes que saber sobre la Animole 2026, este 12 y 13 de septiembre en el World Trade Center,

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¿Cuáles son las veces de Dragon Ball que llegarán a la AniMole 2026?

Hasta el momento y de manera confirmada, se ha mencionado que son por lo menos 2 las veces vinculadas al universo de Dragon Ball que llegarán a la AniMole 2026 este próximo fin de semana de septiembre.

Toshio Furukawa: Voz de Piccolo

Dentro de los nombres que más sobresalen está el de Toshio Furukawa, actor de voz original de Piccolo en la versión original de Dragon Ball. El actor también es conocido por dar voz a Portgas D. Ace en One Piece.

Circe Luna: Voz de Pan

Dentro del cartel también se ha mencionado la participación de la actriz de voz Circe Luna, quien da voz al doblaje latino de Pan en Dragon Ball. No obstante, dentro de sus personajes también se encuentran Rei Ayanami en Evangelion y Piolín.

AniMole 2026: Un encuentro entre dos generaciones de Dragon Ball y la cultura del anime

La esperada AniMole 2026 se llevará a cabo este 12 y 13 de septiembre dentro del World Trade Center de la Ciudad de México, el cual está ubicado en Filadelfia 40, colonia Nápoles, en la alcaldía Benito Juárez, en un horario de 10:00 horas a 21:00 horas (tiempo del centro de México).

El esperado encuentro de la cultura popular, el anime, tiene un costo reportado de aproximadamente 700 pesos mexicanos por un día o 1,100 pesos mexicanos por ambos días, aunque también los menores recibirán un descuento.