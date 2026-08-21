¿Qué es la neumonía grave y qué tan riesgosa es, según los expertos? La enfermedad que padece Pablo Alborán

El cantante español Pablo Alborán a sorprendido a todos al anunciar que padece de neumonía grave. Dicho padecimiento se destaca por la inflamación del tejido pulmonar, situación que se origina ante la presencia de un microorganismo, por lo que es una enfermedad que requiere de una atención médica.

Con respecto al nivel de riesgo, sí debemos tener cuidado, ya que puede ser un malestar que sea suave hasta una mortal, en especial cuando lo padecen niños muy pequeños o adultos que sean mayores a los 65 años, o para aquellos que tengan padecimientos de salud que debiliten su sistema inmune. Por esa razón la atención oportuna es muy importante para que no se presenten complicaciones.

¿Cómo se cura la neumonía grave?

El tratamiento para la neumonía grave puede ser desde el uso de antibióticos, medicamentos para la tos o analgésicos, claramente son farmacéuticos que deben ser recetados por expertos en la salud, ya que serán los encargados de administrar las cantidades y el tiempo de consumo recomendado.

Sin embargo, en algunos casos se suele recomendar la internación, pero eso suele ser en personas mayores de 65 años, que requieran de asistencia médica para respirar, cuando la función de los riñones empieza a bajar, temperatura baja, anomalías en la frecuencia cardíaca o cuando la presión sistólica disminuye; ante esos casos el personal médico deberá de analizar la enfermedad de cada persona.

Si son niños, usualmente se aplica la hospitalización en menores de 2 meses, que tengan mucho sueño, con problemas para respirar, con niveles bajos de oxígeno en la sangre o al padecer deshidratación, así es la explicación que aporta la página de Mayo Clinic.

¿La neumonía es contagiosa?

En el portal de Bupa, explica que la neumonía al ser provocado por bacterias o virus, es posible que al toser, estornudar o hablar puedan enviarse esos agentes contagiosos a otras personas. Sin embargo, la única que no puede contagiarse así, es la neumonía fúngica, esto se debe a que su propagación es la inhalas esporas fúngicas en el aire.

Por ahora, no hay que preocuparnos por Pablo Alborán ya que el mismo artista a detallado que ya se encuentra bajo un tratamiento para su neumonía grave, además de detallar que ya se encuentra descansando para poder recuperarse rápidamente de la enfermedad.