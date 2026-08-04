¿Qué pasó en las últimas horas de vida de Liam Payne? Surge DESGARRADOR video con nuevos detalles del exintegrante de One Direction: “rogó de rodillas”

Recientemente ha comenzado a ganar popularidad dentro de la conversación digital un corto video en que supuestamente se pueden ver los últimos momentos con vida del músico Liam Payne. De acuerdo con lo que ha comenzado a circular en redes, dentro de estos instantes, presuntamente el oxiso habría “rogado” a varias personas que permanecieran junto a él. No obstante, es importante señalar que la información se mantiene como un supuesto, y que hasta ahora no ha sido confirmada la información por las autoridades correspondientes.

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¿Qué fue lo que pasó en las últimas horas de Liam Payne?

Han pasado casi dos años de la muerte de Liam Payne en Buenos Aires, Argentina, y es ahora que se han dado a conocer nuevos testimonios relacionados con los momentos previos a su fallecimiento, pues de acuerdo con lo señalado por el diario Daily Mail, dos mujeres que se encontraban con el exintegrante de One Direction previo a su deceso, declararon bajo juramento que. Payne consumir alcohol y presuntamente manipular una sustancia que describieron como metanfetamina cristalina.

De la misma manera se reveló que los supuestos testigos, que el cantante habría acordado pagarles 5 mil dólares por sus servicios. No obstante, al momento no contaba con efectivo, lo que provocó una discusión.

El testimonio también aborda que, tras el incidente, el cantante cambió completamente de actitud e incluso se arrodilló para pedirles perdón, rogándoles que no lo dejaran solo. Payne Payne les dijo que “el dinero no le daba la felicidad" y también habló sobre su hijo, Bear.

¿De qué murió Liam Payne?

Liam Payne perdió la vida el pasado 16 de octubre del 2024, tras caer desde el balcón de su habitación dentro de un hotel en CasaSur Palermo, Argentina. Tras el incidente, las autoridades argentinas declararon que la causa de la muerte estaba relacionada con las lesiones sufridas tras el fatal impacto.