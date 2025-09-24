¿Van a reagendar los conciertos? Esto se sabe tras la cancelación de la banda Ghost en CDMX: Comunicado oficial y cómo pedir tu reembolso

La noche del miércoles 23 de septiembre, la banda Ghost tenía programado su primer concierto en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, pero de último momento fue que Ocesa confirmó que dicha presentación y la del miércoles 24 quedaban canceladas debido al estado de salud del vocalista Tobias Forge.

Ante el asombro de sus miles de fanáticos que ya se encontraban en el recinto, fue que se confirmó de manera tajante que no se llevarían a cabo ninguno de los dos conciertos de Ghost en la CDMX, pues Tobias, “Papa V Perpetua” sufrió de malestar estomacal, por lo que de manera inmediata se comunicó a los fans sobre esta medida y en seguida se ofreció un reembolso, aunque fans esperan que estos conciertos se puedan reagendar pronto.

¿Reagendarán los conciertos de Ghost en la CDMX?

Ghost es una de las bandas de heavy metal más queridas de México y por ello habían agotado dos fechas en el Palacio de los Deportes como parte de su gira ‘Skeletour World Tour 2025’ la cuál inició en Reino Unido a mediados de abril de este año y justamente se tenía programado que finalizaría en la CDMX, aunque con la cancelación de estas últimas dos fechas, se puede decir que este tour ya ha terminado.

Algunos fans esperaban que se reagendara el concierto en cuanto Tobias Forge se encontrara en mejores condiciones, aunque Ocesa informó a los asistentes el cómo solicitar el reembolso de este concierto cancelado.

¿Cómo solicitar mi reembolso del concierto de Ghost en CDMX?

A través de sus redes sociales, Ocesa informó lo siguiente:

Informamos a los fans de Ghost que el concierto programado para hoy en el Palacio de los Deportes ha sido cancelado debido a una intoxicación alimentaria de Tobias Forge, lo que imposibilita la presentación de la banda esta noche. Los conciertos del 24 y 25 de septiembre, que se encuentran agotados, se realizarán según lo previsto.

Si realizaste tu compra en línea, el reembolso se verá reflejado automáticamente en la tarjeta con la que adquiriste tus boletos, de acuerdo con los tiempos establecidos por tu institución bancaria.

Si tu compra fue a través de puntos Ticketmaster, podrás solicitar tu reembolso a partir del 26 de septiembre en el mismo lugar donde realizaste la compra.

Por lo que de momento se espera si la banda regresará a tierras mexicanas o simplemente dejarán la fecha cancelada.