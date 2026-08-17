Hayden Panettiere: ¿Quién era su hermano Jansen y de qué murió el joven actor a los 28 años?

La repentina muerte de la reconocida actriz Hayden Panettiere confirmada la tarde de este domingo 16 de agosto ha provocado una ola de reacciones entre sus seguidores y compañeros de la industria del entretenimiento. La actriz, recordada por su interpretación en Heroes, Nashville y Malcolm el de enmedio, deja atrás una carrera que comenzó desde su infancia y una historia familiar marcada también por una pérdida especialmente dolorosa, la de su hermano, quien murió tres años antes.

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¿Quién era Jansen Panettiere, el hermano menor de Hayden?

La actriz de 36 años experimentó la pérdida de su hermano Jasen, quien también logró figurar dentro del mundo del entretenimiento, Jansen Panettiere quien nació el 25 de septiembre de 1994 quien debutó como actor a principios de la década de 2000 sus participaciones estuvieron dentro de importantes títulos de películas y series de televisión.

Entre sus trabajos estuvo en Mano a mano, El juego perfecto, El chico de las artes marciales y The Walking Dead. También prestó su voz para proyectos como Las pistas de Blue, Robots y La era de hielo 2. Jansen incluso compartió créditos con Hayden en proyectos como Tiger Cruise y The Forger. Aunque el joven se perfilaba para tener una carrera exitosa el pasado 19 de febrero de 2023 se reportó su muerte en Nueva York, cuando fue encontrado inconsciente en su departamento

¿De qué murió Jansen Panettiere?

En los primeros días posteriores a su muerte, la familia Panettiere no dio a conocer públicamente la causa. Sin embargo,luego se reveló que el médico forense determinó que Jansen murió debido a cardiomegalia, enfermedad que se distingue por tener un corazón agrandado, junto con complicaciones de la válvula aórtica. Tras el repentino adiós del joven, la actriz reveló en diversas entrevistas que el deceso de su hermano le provocó un profundo dolor.