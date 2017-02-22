Códigos de Familia: Capítulo 3, Temp. 5 Series Azteca 7
Un viejo amigo se convierte en un dolor de cabeza para Jamie cuando le arrebaten un caso importante. ¿Qué hará?,¿defenderá su honor?
Un antiguo amigo de Jamie reaparece en su vida para arrebatarle un caso nuevo; de hecho esa era la razón por la que deseaba convertirse en detective. Sin embargo, Jamie no se queda de brazos cruzados y opta por vengarse con la ayuda de Eddie.
Por otro lado, Danny y Báez deben encontrar al asesino de un hombre gay, además tienen el reto de mantener en secreto que uno de los testigos es un compañero del departamento.
¿Estás listo para defender tu honor? Lunes a jueves solo por Azteca 7.