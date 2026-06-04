¡Anota! Estos son todos los beneficios que obtiene tu cuerpo gracias al jitomate

Las personas en general indican que les interesa cuidar lo que consumen, por eso también es común encontrar muchos artículos que hablan de una correcta alimentación, buena dieta o incluso consejos sobre ejercicio físico. Y aunque muchas personas no disfrutan del todo su sabor, el jitomate es un alimento que ayuda en demasía para encontrar una alimentación balanceada.

Noticias Aguascalientes del 25 de mayo 2026

¿Cuáles son las características generales del jitomate?

El primer concepto digno de rescatar del jitomate es la versatilidad para usarse en distintas preparaciones. Aunque muchos se muestran disgustados de consumirlo solo, es un alimento que tiene dicha posibilidad. Sin embargo, queda bien en ensaladas, hamburguesas, sándwiches, distintos guisos o en las tan aclamadas salsas mexicanas.

En segundo término, no es noticia que sirva como un excelente sazonador para tus comidas, entendiendo que le da un sabor especial y al mismo tiempo, color a tus preparaciones. Pero además de todos esos aspectos, se destacan sus altos niveles nutricionales. Aunque siempre es bueno recordar que esto depende de una correcta preparación, evitando excesos de grasas o sales.

¿Cuáles son los aportes nutricionales del jitomate?

Aquí se comienza destacando que el jitomate contiene mucha vitamina C. Y este nutriente ayuda al correcto funcionamiento del sistema inmunológico y además permite la protección de células ante el daño oxidativo. Mientras que en temas de salud visual y mantenimiento saludable de la piel, contiene altas cantidades de vitamina A.

En más razones para consumir este alimento, se te informa que tiene pocas calorías y mucha agua. Por esa razón es un elemento ideal para los que buscan una alimentación balanceada. Como se comentó anteriormente, las ensaladas serían un espacio digno de explorar para el aporte calórico e hídrico aquí mencionado.

Y por si eso no fuera suficiente, el jitomate cuenta con licopeno, el cual es un compuesto antioxidante que precisamente le da su característico tono rojo. Incluso este elemento tiene relación con la salud cardiovascular y con la protección de células frente al estrés oxidativo… según algunos estudios.