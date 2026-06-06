Estos son los mitos y verdades del aporte del café en ayunas

En la actualidad internet está plagado de consejos de parte de múltiples personalidades respecto de ciertos hábitos alimenticios. Aunque en muchos espacios te ofrecen trucos mágicos para bajar de peso o cuidar tu salud en general, regularmente esos videos u opiniones carecen de sustento. Ante eso, este artículo te ayudará a conocer qué pasa si tomas café en ayunas por las mañanas.

¿Es cierto que beber café en ayunas es bueno para la salud?

Realmente beber café se ha convertido en una rutina indispensable para muchas personas a lo largo del mundo, pues es el momento donde se trata de despertar. Ante eso, muchos se preguntan qué pasa con hacer esto pero en ayunas, por lo que se te anima a cuidar tu digestión. Toma nota y aplica lo que mejor te convenga.

¿Qué cosas son mitos sobre beber café en ayunas?

Provoca deshidratación grave - Aunque muchas personas indican eso, la verdad es que la propia taza aporta una cantidad de agua considerable. Es cierto que la cafeína tiene un efecto diurético suave que te hace ir al baño más seguido, pero no al grado de provocarte una severa deshidratación. Pero sí se recomienda iniciar el día con un vaso de agua… antes de tu cafecito mañanero.

Aunque muchas personas indican eso, la verdad es que Es cierto que la cafeína tiene un efecto diurético suave que te hace ir al baño más seguido, pero no al grado de provocarte una severa deshidratación. Pero sí se recomienda iniciar el día con un vaso de agua… antes de tu cafecito mañanero. Provoca gastritis inmediata o úlceras - Eso también es completamente falso, pues el estómago humano las personas que inician con su café mañanero el día… no tienen daño estructural en la mucosa gástrica.

¿Qué cosas son verdades sobre beber café en ayunas?