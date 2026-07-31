Aprende a consumir nectarina... un fruto “raro” que tiene beneficios para tu organismo

El verano trae consigo una variedad increíble de frutos de temporada, por lo que no se puede dejar pasar a la nectarina. Aunque no es tan conocida y regularmente es confundida con el durazno, esta fruta resulta un manjar lleno de antioxidantes, vitaminas y un alto contenido en agua. Además, lo que vale la pena con este alimento natural es lo versátil que resulta para incorporar a la dieta en diferentes platillos.

¿Cuáles son los beneficios de salud que aporta la nectarina?

En primera instancia se destaca su alto contenido en fibra dietética, lo cual se asume como bueno para la digestión, excelente para prevenir el estreñimiento y una vital ayuda a la sensación de saciedad tras consumirlo. Además, contiene antioxidantes como los polifenoles y carotenoides, mismos que funcionan como protectores de las células ante los radicales libres.

Como tercer aspecto, la nectarina contiene mucha agua, lo cual sirve como hidratación natural y saludable. Y en cuanto a los nutrientes contenidos, es de suma importancia la vitamina C, misma que sirve para producir colágeno y fortalecer el sistema inmunológico. Así la piel, los vasos sanguíneos y otros tejidos del cuerpo se mantienen saludables.

Por si todo lo anterior no fuera suficiente, esta fruta contiene también una buena cantidad de vitamina A y betacarotenos. Estos aportan su debida dosis de salud en la vista, la piel y también aportan para el bienestar del sistema inmunológico. Todo esto por ciertos antioxidantes particulares que realizan dichas tareas.

¿Cómo se incluye la nectarina en la alimentación diaria?

Como se comentó, ofrece una buena cantidad de variantes para ser integrada en la comida diaria.