3 alimentos que tienen mucha fibra y agua para aliviar el estreñimiento a los niños
Un pequeño debe comer ciertos gramos de fibra al día, según los especialistas, y estos alimentos se los aportarán
Es muy común que los niños padezcan de estreñimiento. Ello se debe a 3 factores principales, como cambios en la dieta, falta de agua o por aguantarse las ganas de ir al baño por jugar. Pero para evitar ello existen 3 alimentos que tienen mucha fibra y son ideales para curar este problema. Mientras que estas 5 comidas te ayudarán a tener el abdomen plano, según los expertos.
De acuerdo con el portal Niddk, los niños deben ingerir entre 14 y 31 gramos de fibra al día para evitar que sufran estreñimiento. Es preciso mencionar que esta cantidad no aplica para los pequeños menores de 1 año de edad. Mientras que estos 5 alimentos con colágeno firman la piel y fortalecen las articulaciones después de los 40.
Los alimentos con fibra y agua
1. Pera: Contiene aproximadamente 84% de agua, mientras que de fibra contiene alrededor de 5.5 g por una pieza mediana, sobre todo si se consume con máscara. Además, proporciona vitaminas C y K.
2. Manzana: Contiene aproximadamente 86% de agua, mientras que de fibra contiene alrededor de 4.5 g por una pieza mediana.
3. Pepino: Contiene aproximadamente 96% de agua, mientras que de fibra contiene alrededor de 1.5 g por una pieza mediana, siempre y cuando se consuma con cáscara. Además, es bajo en calorías.
Los alimentos a evitar en niños
En caso de que los niños padezcan de estreñimiento, se debe evitar a toda costa consumir alimentos con poca fibra, como lo son:
- Papas fritas y productos similares
- Comida rápida
- carne
- Alimentos congelados y bocadillos
- Alimentos procesados, como salchichas o algunas comidas que se preparan en el microondas.
Otros alimentos con alto contenido de fibra
Estos 3 alimentos no solo tienen alto contenido de fibra, pues existen otros que pueden ayudar a tu hijo en caso de padecer estreñimiento, como lo son:
- Granos integrales: Panes y las pastas integrales, avena, y cereal de hojuelas de salvado
- Legumbres: Lentejas, frijoles negros, frijoles rojos, frijoles de soja y garbanzos
- Frutas: Rojos, manzanas con la cáscara, naranjas y peras
- Verduras: Zanahorias, brócoli, guisantes verdes y hortalizas de hojas verdes
- Frutos secos: Nueces, almendras, maní y pacanas.