Es muy común que los niños padezcan de estreñimiento. Ello se debe a 3 factores principales, como cambios en la dieta, falta de agua o por aguantarse las ganas de ir al baño por jugar. Pero para evitar ello existen 3 alimentos que tienen mucha fibra y son ideales para curar este problema. Mientras que estas 5 comidas te ayudarán a tener el abdomen plano, según los expertos.

De acuerdo con el portal Niddk, los niños deben ingerir entre 14 y 31 gramos de fibra al día para evitar que sufran estreñimiento. Es preciso mencionar que esta cantidad no aplica para los pequeños menores de 1 año de edad. Mientras que estos 5 alimentos con colágeno firman la piel y fortalecen las articulaciones después de los 40.

Los alimentos con fibra y agua

1. Pera: Contiene aproximadamente 84% de agua, mientras que de fibra contiene alrededor de 5.5 g por una pieza mediana, sobre todo si se consume con máscara. Además, proporciona vitaminas C y K.

3 alimentos que tienen mucha fibra y agua para aliviar el estreñimiento a los niños|IA

2. Manzana: Contiene aproximadamente 86% de agua, mientras que de fibra contiene alrededor de 4.5 g por una pieza mediana.

3. Pepino: Contiene aproximadamente 96% de agua, mientras que de fibra contiene alrededor de 1.5 g por una pieza mediana, siempre y cuando se consuma con cáscara. Además, es bajo en calorías.

Los alimentos a evitar en niños

En caso de que los niños padezcan de estreñimiento, se debe evitar a toda costa consumir alimentos con poca fibra, como lo son:



Papas fritas y productos similares

Comida rápida

carne

Alimentos congelados y bocadillos

Alimentos procesados, como salchichas o algunas comidas que se preparan en el microondas.

Otros alimentos con alto contenido de fibra

Estos 3 alimentos no solo tienen alto contenido de fibra, pues existen otros que pueden ayudar a tu hijo en caso de padecer estreñimiento, como lo son:

