Rodrigo Arteaga, doctor: “Caminar todos los días de esta forma es imprescindible”
Este reconocido médico explica la forma exacta en la que debes caminar a diario para ver resultados reales en tu salud
Caminar es una de las actividades más sencillas que pueden incorporarse a la rutina diaria y, de acuerdo con el Dr. Rodrigo Arteaga, médico experto en longevidad, también puede ser clave para conservar la movilidad con el paso de los años. El especialista destaca la importancia de caminar todos los días para favorecer el funcionamiento del líquido sinovial y mantener saludables las articulaciones, especialmente las rodillas.
El motivo está relacionado con la manera en que se nutren las articulaciones. El cartílago no cuenta con un riego sanguíneo directo, por lo que depende del líquido sinovial para recibir nutrientes. Este fluido se distribuye gracias al movimiento de la articulación, de ahí que mantener una actividad física cotidiana pueda ser importante para su funcionamiento.
¿Cuánto tiempo hay que caminar todos los días?
No hace falta convertir este hábito en una sesión extenuante de ejercicio. Para el Dr. Arteaga, lo importante es incorporar movimiento de manera constante y evitar pasar largos periodos sin actividad. Una de las recomendaciones que ha compartido es acumular entre 20 y 30 minutos de caminata al día, aunque ese tiempo no necesariamente tiene que realizarse de una sola vez.
- Se puede dividir en caminatas cortas. Los 20 o 30 minutos diarios pueden repartirse en paseos de 10 a 15 minutos durante el día. Caminar después de comer, sacar a pasear a una mascota o incluso aprovechar una llamada telefónica para levantarse y caminar son algunas formas sencillas de sumar movimiento.
Esta estrategia puede resultar especialmente práctica para quienes tienen poco tiempo disponible, ya que permite convertir actividades cotidianas en oportunidades para mantenerse activos.
- La constancia es más importante que caminar intensamente. Uno de los errores señalados por el especialista es concentrar toda la actividad física en un solo día de la semana. Caminar durante mucho tiempo una vez a la semana no equivale a mantener el cuerpo en movimiento todos los días. La frecuencia es una de las claves del hábito. Incluso caminatas relativamente cortas, cuando se realizan de manera constante, permiten mantener activas las articulaciones y la musculatura.
- Caminar también beneficia al cerebro y la circulación. El movimiento diario no solamente está relacionado con las articulaciones. Según el Dr. Arteaga, caminar genera efectos que pueden repercutir en distintas funciones del organismo. De acuerdo con un artículo de Diario As, los músculos liberan mioquinas, proteínas que pueden actuar como mensajeros entre el tejido muscular y otros órganos, incluido el cerebro. Además, al caminar se contraen los músculos de las pantorrillas, favoreciendo el retorno de la sangre hacia el corazón.
La actividad física habitual también se relaciona con el bienestar emocional, pues puede ayudar a reducir el estrés y favorecer la liberación de neurotransmisores relacionados con el estado de ánimo.
- Caminar puede ayudar a conservar la independencia al envejecer. Mantenerse activo también adquiere especial importancia conforme pasan los años. De acuerdo con Runner’s World, conservar la masa muscular, el equilibrio y la movilidad permite realizar las actividades cotidianas con mayor autonomía y puede contribuir a mantener la independencia durante la vejez. Por eso, más que pensar en caminar como una actividad reservada para bajar de peso o hacer ejercicio, el planteamiento del especialista es incorporarlo como un hábito cotidiano para mantener el cuerpo en movimiento.
La clave está en no esperar a tener problemas de movilidad para comenzar: caminar un poco cada día puede ser una forma sencilla de cuidar las articulaciones, la musculatura y la capacidad de movimiento a largo plazo.