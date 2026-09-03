Rodrigo Arteaga, doctor: “Caminar todos los días de esta forma es imprescindible”

Caminar es una de las actividades más sencillas que pueden incorporarse a la rutina diaria y, de acuerdo con el Dr. Rodrigo Arteaga, médico experto en longevidad, también puede ser clave para conservar la movilidad con el paso de los años. El especialista destaca la importancia de caminar todos los días para favorecer el funcionamiento del líquido sinovial y mantener saludables las articulaciones, especialmente las rodillas.

El motivo está relacionado con la manera en que se nutren las articulaciones. El cartílago no cuenta con un riego sanguíneo directo, por lo que depende del líquido sinovial para recibir nutrientes. Este fluido se distribuye gracias al movimiento de la articulación, de ahí que mantener una actividad física cotidiana pueda ser importante para su funcionamiento.

¿Cuánto tiempo hay que caminar todos los días?

No hace falta convertir este hábito en una sesión extenuante de ejercicio. Para el Dr. Arteaga, lo importante es incorporar movimiento de manera constante y evitar pasar largos periodos sin actividad. Una de las recomendaciones que ha compartido es acumular entre 20 y 30 minutos de caminata al día, aunque ese tiempo no necesariamente tiene que realizarse de una sola vez.

