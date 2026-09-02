Sara Hermana, nutricionista: “Estos son los alimentos que ayudan a reducir el dolor muscular”

Existen alimentos que pueden funcionar como antiinflamatorios naturales para aliviar el dolor muscular y articular y ayudar a la recuperación. De acuerdo con la nutricionista Sara Hermana, muchos de ellos son pescados y mariscos, aunque no son los únicos.

Según explicó la especialista en una entrevista para Tikitakas de As, comer productos del mar puede ayudar a recuperar leucina e isoleucina, aminoácidos importantes para la formación de músculo. Además, son ricos en minerales como fósforo, magnesio, zinc y selenio, así como en omega-3, una grasa que tiene propiedades antiinflamatorias y puede ayudar a la recuperación después del ejercicio .

Además, según la Academia Española de Nutrición y Dietética, estas proteínas deben acompañarse de una cantidad adecuada de carbohidratos para cada persona. La cantidad ideal debe ser indicada por un nutricionista de acuerdo con las necesidades de cada persona.

Asimismo, la hidratación es tan importante como la alimentación. Por eso, una de las recomendaciones es beber entre 4 y 6 vasos de agua al día, lo que equivale aproximadamente a entre 1 y 2 litros de agua.

¿Cuáles son los mejores alimentos para reducir el dolor muscular?

Existen diferentes alimentos que pueden formar parte de una alimentación que favorezca la recuperación de los músculos después del ejercicio. Entre ellos se encuentran:

Pescados azules: salmón, sardinas, boquerón, anchoa y caballa.

salmón, sardinas, boquerón, anchoa y caballa. Frutos secos y semillas: nueces, lino y chía.

nueces, lino y chía. Frutas: arándanos, moras y cerezas.

arándanos, moras y cerezas. Hortalizas: brócoli, kale y tomate.

brócoli, kale y tomate. Tés e infusiones: té verde, cúrcuma y jengibre.

té verde, cúrcuma y jengibre. Ajo: puede incluirse fácilmente en diferentes comidas.

Estos son los alimentos ideales para la recuperación muscular.|(ESPECIAL/IA)

¿Qué alimentos son malos para reducir el dolor muscular?

Los nutricionistas no recomiendan abusar de los alimentos ultraprocesados durante la recuperación muscular, debido a que suelen contener grasas saturadas, azúcares añadidos, exceso de sal y otros aditivos.

También es recomendable limitar los azúcares refinados y los alimentos con demasiada azúcar, así como las grasas saturadas y trans. Estos productos no aportan los nutrientes que el cuerpo necesita para recuperarse después de hacer ejercicio.

Por último, el alcohol tampoco es una buena opción durante la recuperación muscular. Mantener una alimentación equilibrada, tomar suficiente agua y consumir alimentos ricos en nutrientes puede ayudar al cuerpo a recuperarse mejor.