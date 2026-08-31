La ruta del terror: Cómo planear tu viaje desde México a las locaciones de la película “Hermana Muerte”

Las plataformas de streaming han logrado que muchas personas se hayan convertido en fanáticas de las grandes historias. Esto se debe a los nutridos catálogos que ofrecen series y películas de diferentes nacionalidades y géneros.

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Así, quienes disfrutan en la comodidad de su hogar de estas producciones comienzan a experimentar sensaciones muy diversas y algunas se atreven a ir un nivel más allá. En este caso hablamos de quienes buscan viajar y conocer los lugares en donde esas series y películas fueron filmadas.

¿Dónde se rodó “Hermana Muerte”?

Lo mencionado anteriormente hace referencia al turismo cinematográfico y es por eso que en esta oportunidad elegimos una película aclamada en Netflix y que, aunque es de terror, despierta la curiosidad por conocer en persona en donde fue filmada. Se trata de “Hermana Muerte”, un filme estrenado en 2023, bajo la dirección de Paco Plaza.

“Hermana Muerte” es una película española de terror que ofrece una trama atrapante pero, como se mencionó anteriormente, el lugar en donde fue rodada intriga a los espectadores. La Comunidad Valenciana, en España, fue la locación elegida para esta producción y a continuación te contaremos cómo conocerla.

Ruta “Hermana Muerte”

Planificar un itinerario desde territorio mexicano para conocer los escenarios donde se rodó la película “Hermana Muerte” requiere viajar hacia la región mediterránea de España. El rodaje tuvo como eje central el Real Monasterio de Sant Jeroni de Cotalba, un histórico complejo monástico ubicado en la localidad de Alfahuir, punto clave que se detalla en esta guía de viaje:

Logística de vuelo y documentación

Requisitos para Mexicanos: Para viajar a España no requieres visado de turista si la estancia es menor a 90 días, pero sí pasaporte vigente (con al menos 3 meses de validez posterior a tu fecha de salida proyectada), seguro de viaje internacional con cobertura médica Schengen, reserva de alojamiento y comprobante de fondos económicos.

Ruta aérea

Toma un vuelo directo o con escala desde la Ciudad de México (MEX), Cancún (CUN) o Guadalajara (GDL) hacia el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas (MAD) o el Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat (BCN).

Alternativa eficiente: Conectar en Madrid con un vuelo corto o tren de alta velocidad hacia el Aeropuerto de Valencia (VLC) o la estación de tren Valencia Joaquín Sorolla.

Ruta desde Valencia al Monasterio de Sant Jeroni de Cotalba

Opción A (En Vehículo de Alquiler - Recomendada)



Conduce por la autopista AP-7 o A-7 en dirección a Alicante/Gandía.

Toma la salida hacia la carretera CV-60 en dirección a Gandía/L'Olleria y sigue las indicaciones hacia Alfahuir. El trayecto dura aproximadamente 50 minutos desde Valencia.

Opción B (Transporte Público)



Toma el tren de cercanías (Línea C-1 de Renfe) desde la estación Valencia Nord hacia la estación de Gandía.

Desde la estación de autobuses de Gandía, aborda un autobús interurbano hacia Alfahuir o toma un taxi local que recorra los 8 km restantes hasta el monasterio.

Puntos clave para el recorrido terrorífico