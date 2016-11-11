Entre Correr y Vivir: Capítulo 16 | TV Azteca

Sorpresivamente, Raúl decide ayudar a Guillermo y no usar la confesión de Rodrigo en su contra, y también usa el material para extorsionar a Ximena y alejarla de Milton.

Tras una pelea intensa, Rodrigo y Eva por fin se besan, por su parte Ximena cuenta a Valdini que ocurre con Raúl.

Camila rechaza a Guillermo, harta de tantos malos tratos, él toca fondo y va a buscar al Diesel que se acuesta con Lupita, quien lo seduce por órdenes del Diesel.

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