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Entre Correr y Vivir: Capítulo 16 | TV Azteca

Por si te perdiste al capítulo de hoy, aquí te contamos que fue lo que sucedió

entre correr y vivir

Escrito por: Azteca

entre correr y vivir

Sorpresivamente, Raúl decide ayudar a Guillermo y no usar la confesión de Rodrigo en su contra, y también usa el material para extorsionar a Ximena y alejarla de Milton

        

Tras una pelea intensa, Rodrigo y Eva por fin se besan, por su parte Ximena cuenta a Valdini que ocurre con Raúl

             

Camila rechaza a Guillermo, harta de tantos malos tratos, él toca fondo y va a buscar al Diesel que se acuesta con Lupita, quien lo seduce por órdenes del Diesel.

           

Vive la adrenalina de Entre Correr y Vivir en punto de las 10:pm por Azteca 7