Entre Correr y Vivir: Capítulo 2 | TV Azteca





Bautista cierra contrato con otra escudería, lo cual deja a los Aldana sin segundo piloto y sin un patrocinador.

Eva se las arregla para lograr convencer de último minuto a Arturo Galván, quien tiene un misterioso pasado con Ximena.

El Diesel presiona a Rodrigo para que le pague ayudándole en negocios ilegales; pero él se niega rotundamente, sin embargo eso aumenta la tensión entre ambos.

Finalmente orillado por su necesidad económica Rodrigo termina aceptando la oferta de Valdini.

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