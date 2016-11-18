Entre Correr y Vivir: Capítulo 20 | TV Azteca
Por si te perdiste al capítulo de hoy, aquí te contamos que fue lo que sucedió
El Diesel, Chango,Turco, Guillermo yRodrigo continúan la golpiza hasta que Lupita logra detenerlos, sin embargo la pelea sirve para reconciliar brevemente a los dos pilotos, pero Valdini llega a su límite y se va.
Camila ya no puede más: termina con Guillermo. Mientras tanto el pasado oscuro de Eva cada vez es más difícil de reprimir, el amor la pone en un sitio peligroso y el coqueteo de Camila y Lulú con René, se va haciendo cada vez más evidente.
Raúl descubre a Ximena coqueteando con Milton; no va a ser bonito. La salida de Valdini enfurece a Eva, quien la toma contra Rodrigo, no sin antes provocar el enojo de Guillermo.
Por su parte Eva pide a Mateo ser el nuevo jefe de escudería, él acepta. Finalmente la gran carrera está a punto de empezar, todos los Hernández están allí, van a salir, cuando llega la policía y esposan a Rodrigo.
Vive la adrenalina de Entre Correr y Vivir en punto de las 10:00 pm Azteca 7