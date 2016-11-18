Entre Correr y Vivir: Capítulo 20 | TV Azteca

El Diesel, Chango,Turco, Guillermo yRodrigo continúan la golpiza hasta que Lupita logra detenerlos, sin embargo la pelea sirve para reconciliar brevemente a los dos pilotos, pero Valdini llega a su límite y se va.

Camila ya no puede más: termina con Guillermo. Mientras tanto el pasado oscuro de Eva cada vez es más difícil de reprimir, el amor la pone en un sitio peligroso y el coqueteo de Camila y Lulú con René, se va haciendo cada vez más evidente.

Raúl descubre a Ximena coqueteando con Milton; no va a ser bonito. La salida de Valdini enfurece a Eva, quien la toma contra Rodrigo, no sin antes provocar el enojo de Guillermo.

Por su parte Eva pide a Mateo ser el nuevo jefe de escudería, él acepta. Finalmente la gran carrera está a punto de empezar, todos los Hernández están allí, van a salir, cuando llega la policía y esposan a Rodrigo.

Vive la adrenalina de Entre Correr y Vivir en punto de las 10:00 pm Azteca 7