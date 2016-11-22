Entre Correr y Vivir: Capítulo 21 | TV Azteca

Tras la detención de Rodrigo, el autódromo queda desconcertado y en caos.Todos intentan hallar a Rodrigo, pero nadie logra localizarlo.

En la pista, Guillermo gana la carrera. Por su parte Lalito estafa a sus papás pidiéndoles dinero para la fianza de Rodrigo e intenta huir, pero el Chango lo intercepta y se lo impide.

El agente Viradi le ofrece a Rodrigo dejarlo libre a cambio de información que les ayude a detener al Diesel.

Eva pierde a casi todos los patrocinadores y Valdini no se atreve a irse a Argentina pero nunca se imagina que regresará con Mateo, quien lo pone al tanto de la situación.

Rodrigo le habla a Guillermo mientras éste se encuentra con Lupita y le pide que vaya por él. Finalmente Lupita se lo cuenta al Diesel y Rodrigo le confiesa a Guillermo que está metido en un problema enorme por lo que no le ve salida.

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