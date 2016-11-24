Entre Correr y Vivir: Capítulo 23 | TV Azteca

El Diesel increpa a Eva la llama “Melissa” nombre que desata una serie de recuerdos hasta ahora reprimidos.

Desconsolada Eva decide confesarse con Rodrigo y contarle de su pasado, en Guadalajara, desde su graduación de la carrera de marketing hasta que decidió irse a vivir a la Cd. de México.

Por lo que trata de revelar que Lola su madre es sometida por su padrastro; es por eso que Abigaíl (su verdadero nombre) tiene una deuda enorme, por lo que trabaja como escort con el nombre de Melissa. Sin embargo en este capítulo descubrimos que Eva no pudo confesarse con Rodrigo.

Vive la adrenalina de Entre Correr y Vivir por Azteca 7