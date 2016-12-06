Entre Correr y Vivir: Capítulo 30 | TV Azteca

Desolado, Guillermo se emborracha y va a las nuevas oficinas, donde se encuentra con Eva donde poco después se encuentra con Lorenzo y Mateo.

Milton y Ximena continúan en su consumo de drogas, cual adolescentes. Llega Bautista, quien había quedado de verse con Milton. Lleva a Ximena a su casa y le dice que está preocupado por Milton, siempre está en el reven.

Diesel amenaza a Lupita con mandarla con tratantes a la frontera. Mateo acompaña a Guillermo y lo confronta. Le cuenta que su padre siempre supo de los engaños de Ximena.

Guillermo va su casa a hablar con Ximena, Mateo intenta detenerlo, pero Ximena, por fin, suelta todo: tenían un matrimonio abierto y Guillermo nunca quiso darse cuenta.

Lalito está genuinamente admirado de los logros de Rodrigo, y le confiesa cuánto lo quiere. Guillermo irrumpe en el set de tv durante una transmisión en vivo de Raúl, Ernesto aprovecha y lo entrevista; le pregunta por los rumores de que ya no será el primer piloto de su escudería.

Guillermo se abalanza sobre él y cortan la transmisión. Se arma un escándalo. Lorenzo invita a va a cenar para darle la oportunidad de conocerla profesionalmente, pero allí llega Rodrigo, buscando a Lorenzo a raíz de la aparición de Guillermo en el programa.

Por su parte, Guillermo va a buscar a Lupita para llevársela, pero ella se sube al coche, obligándolo a volver.

El Diesel lo amenaza: “Pues ahora sí vas a conocer mi mundo”. Lo obliga a golpear a un encapuchado, Guillermo se desquita con el desconocido... quien resulta que ya estaba muerto. Pero acto seguido, lo obliga a dispararle a otro más.

Guillermo no puede hacerlo. Ximena, abrumada, se toma todas las pastillas que encuentra. Diesel y su banda montan todo un show para hacerle creer a Guillermo que van a secuestrar a Lorenzo.

Guillermo intenta escapar y hablarle a la policía, pero lo alcanzan. Diesel se la pone clara: somos cómplices, ¿de dónde crees que salió el dinero? Guillermo cede...

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