Entre Correr y Vivir: Capítulo 32 | TV Azteca

El equipo celebra el triunfo de Rodrigo y el tercer lugar de Guillermo en la cucaracha, por lo que Milton y le propone jugarse los guantes de Ricardo Rodríguez que Mateo exige en la cucaracha. Lorenzo consuela a Eva por los problemas que tiene con Rodrigo y acaba besándola.

Guillermo se ve con Lupita y le pide que huyan juntos, ella se niega definitivamente aclarando que es para protegerlo a él.

Por su parte Diesel se da cuanta de que están juntos y avisa al chango que al día siguiente llevara acabo su venganza.

Lupita se da cuenta de que Diesel trama algo y que estaba destruyéndola, por lo que pone al tanto a Lalito, quien busca a Valdini y le informa que están obligando a Rodrigo a hacer algo.

Finalmente Rodrigo y Guillermo roban los guantes, pero llegan Lalito y Valdini, se abre fuego y le disparan a Lalito.

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