Entre Correr y Vivir: Capítulo 4 | TV Azteca





Eva salva como puede la conferencia de prensa. En la escudería "Aldana" todos se sienten cada vez más inseguros de poder conformar un equipo.

Lalo se asume representante de Rodrigo y convence a Diesel de sacarle provecho también. Por otra parte la noche anterior a la primera clasificación, a Valdini le avisan que su madre murió en Argentina.

En un descuido, Lulú está a punto de provocar un accidente con gas para Caro, sin embargo Rodrigo lo descubre a tiempo, pero le preocupa lo que pueda pasar.

Raúl presiona a Ximena para casarse con él, por su parte Mateo y Rodrigo estrechan lazos, le habla de Ricardo Rgez.

Finalmente arrancan las rondas iniciales, pero parece que Rodrigo no da el ancho, sin embargo arriesgadamente, rebasa a todos... incluido Guillermo, quien pone en peligro su vida y el premio por no darle el paso.

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