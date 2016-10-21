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Entre Correr y Vivir: Capítulo 4 | TV Azteca

En la escudería Aldana, todos se sienten cada vez más inseguros de poder conformar un equipo

entre correr y vivir

Escrito por: Azteca

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Eva salva como puede la conferencia de prensa. En la escudería "Aldana" todos se sienten cada vez más inseguros de poder conformar un equipo.

          

Lalo se asume representante de Rodrigo y convence a Diesel de sacarle provecho también. Por otra parte la noche anterior a la primera clasificación, a Valdini le avisan que su madre murió en Argentina

                  

En un descuido, Lulú está a punto de provocar un accidente con gas para Caro, sin embargo Rodrigo lo descubre a tiempo, pero le preocupa lo que pueda pasar. 

                

Raúl presiona a Ximena para casarse con él, por su parte Mateo y Rodrigo estrechan lazos, le habla de Ricardo Rgez

        

Finalmente arrancan las rondas iniciales, pero parece que Rodrigo no da el ancho, sin embargo arriesgadamente, rebasa a todos... incluido Guillermo, quien pone en peligro su vida y el premio por no darle el paso.

          

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