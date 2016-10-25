Entre Correr y Vivir: Capítulo 5 | TV Azteca





Guillermo se dedica a impedir el paso a Rodrigo, quien finalmente lo rebasa y el primero reduce la velocidad para dejarse vencer.

Rodrigo llega en tercer lugar a la meta y Guillermo en octavo. Los patrocinadores y la opinión pública comienzan a dudar de la escudería; sin embargo Eva y Ximena intentan arreglarlo.

Tras la carrera, Rodrigo y Guillemo recapacitan separadamente acerca de sus desempeños.Por su parte Diesel trama algo, pide a Lalo entradas para la gala. Finalmente Rodrigo va a casa de sus padres y ve a Caro con alguien que le desagrada.

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