Entre Correr y Vivir: Capítulo 6 | TV Azteca

Clausuran los “negocios” del Diesel y su “Jefe” le pone un ultimátum. Descubrimos que quien estaba con Caro era Eva, buscando conocer más del mundo de Rodrigo, quien le niega entrada, evidenciando su soledad.

Mateo comienza a adentrar a Rodrigo en el mundo de los Hermanos Rodríguez. Lalo le roba a Eva entradas para la gala; evento en el que las diferencias se acentúan notoriamente (escuderías, pilotos, patrocinadores y prensa; Rodrigo vs Ximena y Guillermo; Eva vs Camila; Diesel vs todos).

Milton tiende un cuatro a los Aldana y evidencia el origen humilde de Rodrigo, quien salva la situación hablando orgullosamente del mismo comparándolo con los Hermanos Rodríguez, sin embargo Milton remata transmitiendo el video de su pelea con Guillermo.

Vive la adrenalina de entre Correr y Vivir por Azteca 7 #EntreCorreryVivir