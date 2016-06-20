Estafa y Crimen: Capítulo 1, Temp. 5 I Series Azteca 7

El equipo del FBI cree que Neal ha escapado al no conseguir su libertad, pero Mozzie les hace entender que ha sido secuestrado.

El captor de Neal quiere el diamante que recientemente han encontrado para ofrecerlo a los Pick Panters, una banda delictiva conformada por los mejores criminales, y ser aceptado como un o de ellos.

En el proceso de captura, Peter, Mozzie, Barrigan y Garson se encargan de rescatar de este problema a Neal, aunque por el contrario, parece que Neal ambiciona quedar dentro.

¿Lograrán atrapar a Neal?, descúbrelo en punto de las 11:30 pm por Azteca 7 #PonleAl7