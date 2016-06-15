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Estafa y Crimen: Capítulo 12, Temp. 5 | Series Azteca 7

El sonido de un celular sin dueño llama la atención del agente Peter y de Neal. Se percatan de que éste sea de Rebecca y acceden a los mensajes de voz. Descubre qué pasará por Azteca 7 #PonleAl7

Matt Bomer es Neal Caffrey en Estafa y Crimen

Escrito por: Azteca

Matt Bomer es Neal Caffrey en Estafa y Crimen

El sonido de un celular sin dueño llama la atención del agente Peter y de Neal. Se percatan de que éste sea de Rebecca y acceden a los mensajes de voz, conociendo un nuevo negocio para el cual era requerida.

      

Por su parte, Neal anhela su libertad y pide a Peter que declare al juez a su favor, lo que lo dejará pensando muy seriamente

      

Rebecca escapa de la correccional, no bastando con este problema, un nuevo personaje aparece echando a Caffrey.

     

Descubre qué pasará de lunes a jueves en punto de  las 11:30 pm por Azteca 7 #PonleAl7