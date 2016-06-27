Estafa y Crimen: Capítulo 5, Temp. 5 I Series Azteca 7





Woodford aparece en la casa de Neal, contándole que sabe que hay un espía dentro de su grupo, por lo que le pide que lo ayude a encontrarlo.

Por su parte Neal se niega a hacer dicho trabajo, y debido a esta respuesta se gana la confianza de Woodford por completo. Mozzie representa el algoritmo con luces pequeñas y descubre que puede manipular el algoritmo para llevar el dinero al lugar que ellos deseen.

Después de un tiempo de ausencia, Keller reaparece ante Woodford, alegando que ha trabajado en descubrir al intruso dentro de los Pick Panters y está dispuesto a entregarlo. Debido a esto queda un lugar vacío que debe ser ocupado, y Neal propone al candidato perfecto.

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