4 proverbios japoneses milenarios para sanar el alma y encontrar serenidad en los días difíciles

A veces los días se sienten tan tristes y llenos de una desesperación tan particular que no sabes ni qué pensar. Si hoy es uno de esos días grises, traemos para ti proverbios japoneses. Su sabiduría se ha transmitido por generaciones y nos enseña mucho sobre paciencia, resiliencia y aceptación. No te darán las soluciones, pero al leerlos y conocerlos, tendrás otra perspectiva de tus problemas, lo que eventualmente se convertirá en la forma de encontrar una solución.

También te puede interesar: Mengzi, filósofo y heredero del pensamiento confuciano: “El gran hombre es aquel que no pierde el corazón de niño a pesar de las tormentas”

¿Qué proverbio japonés ayuda a tener paciencia?

“Nana korobi, ya oki” — “Caer siete veces, levantarse ocho”.

Un clásico. El mensaje de este proverbio es relativamente fácil de entender, pues nos recuerda que los fracasos no son algo definitivo y que siempre se puede empezar de nuevo.

¿Qué enseñanza japonesa ayuda a aceptar los cambios?

“Mono no aware” — la sensibilidad ante lo efímero.

Todo cambia y nada dura para siempre. Puede que esto parezca triste y desalentador si lo piensas por encimita, pero en realidad, nos enseña lo importante de valorar el presente y disfrutar lo que tenemos ahora.

|M Adriyawan

¿Qué proverbio ayuda cuando sientes que todo va demasiado rápido?

“Ichi-go ichi-e” — “Un momento, una oportunidad”

Los japoneses utilizan esta frase para recordarnos que cada encuentro y cada instante son únicos. En la actualidad, todo corre muy rápido y nos permitimos cada vez menos disfrutar de las cosas de la vida. Dicho de otra forma, recuerda disfrutar de todos los procesos.

¿Qué proverbio ayuda a mantener la calma?

“Mizu ni nagasu” — “Dejarlo fluir como el agua”

Simple pero poderoso. Esta expresión japonesa se relaciona con dejar atrás aquello que ya ocurrió. Ojo, esto no significa que debes ignorar las cosas, sino que más bien debes soltar el sufrimiento que provoca para poder avanzar.

¿Qué puedo aprender de estos proverbios japoneses?

Estas frases nos enseñan que no todo lo podemos controlar; lo que sí podemos es decidir cómo hacerles frente. A veces, la serenidad, la paciencia y la resiliencia son las mejores armas para tomar las mejores decisiones y salir adelante de lo que sea que se nos ponga enfrente.