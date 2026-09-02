La reflexión de Aristóteles sobre el conocimiento: “Es ignorancia no saber distinguir entre lo que necesita demostración y lo que no la necesita”

Muchos temas son abordados por diferentes disciplinas que ayudan a encontrarles explicación, solución o una mayor profundidad. La filosofía se encuentra entre esas disciplinas y es una de las que despierta la curiosidad sin límites en las personas.

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Eso es lo que han demostrado grandes pensadores de la historia como Sócrates, Platón y Aristóteles, solo por nombrar a algunos de los más reconocidos a nivel mundial.

¿Quién fue Aristóteles?

En cuanto a Aristóteles, desde los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos lo señalan como una de las mentes más brillantes de todos los tiempos y lo consideran como el padre de la medicina basada en la evidencia.

Desde la Universidad de Kentucky precisan que Aristóteles estudió con Platón y luego se convirtió en maestro de Alejandro Magno. Este filósofo griego abordó diferentes temas con su filosofía entre los que pueden mencionarse: ética, virtud, derecho y naturaleza humana.

¿Cuál fue el legado de Aristóteles?

Fuentes bibliográficas señalan que el legado de Aristóteles transformó de manera permanente el modo en que la civilización clasifica y comprende el conocimiento. En este punto, recuerdan que introdujo el silogismo y la estructura de la lógica deductiva, herramientas esenciales que rigieron la argumentación científica y filosófica durante milenios.

Su enfoque empírico en el estudio de los seres vivos prefiguró el método científico moderno, influyendo profundamente en el desarrollo de la medicina y la zoología, algo señalado anteriormente por los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos.

¿Qué lugar ocupa Aristóteles en la filosofía mundial?

Desde la óptica de la filosofía universal, Aristóteles ocupa la cumbre del pensamiento clásico y es considerado, junto con Platón, el gran arquitecto de la tradición intelectual de Occidente. Su pensamiento no solo moldeó la filosofía grecorromana, sino que trascendió fronteras culturales, resume Gemini (Inteligencia Artificial).

De acuerdo con estudios académicos de la Universidad de Cambridge, la figura de este filósofo griego representa el punto de inflexión donde la filosofía dejó de ser puramente especulativa para convertirse en un sistema riguroso de indagación racional.

Aristóteles y una frase sobre el conocimiento

De su legado pueden tomarse diversas premisas que son ampliamente analizadas en la actualidad. “Es ignorancia no saber distinguir entre lo que necesita demostración y lo que no la necesita” es una de las frases que se le atribuyen a Aristóteles y con la que nos advierte que intentar probar absolutamente todo conduce a un bucle infinito.

Esta frase remarca que la verdadera sabiduría reside en reconocer aquellos principios evidentes por sí mismos o axiomas que sirven de cimiento para cualquier razonamiento.

¿Mantiene su vigencia esta frase de Aristóteles?

En la actualidad, esta frase de Aristóteles conserva una vigencia total y adquiere especial relevancia en la era de la hiperinformación y la desinformación.

Además, esta frase puede aplicarse estableciendo límites al escepticismo radical en la vida cotidiana y el debate público y es que, por un lado, no debemos perder tiempo exigiendo evidencias sobre hechos consensuados, datos empíricos verificados o verdades lógicas básicas; mientras que por el otro, debemos enfocar nuestro juicio crítico exclusivamente en aquellas afirmaciones, hipótesis y teorías que sí requieren sustento probatorio para ser válidas.