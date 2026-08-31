Epicteto, el filósofo esclavo que conquistó Roma: “No nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos sobre lo que nos sucede”
Hay problemas que no logran salir de tu cabeza y que, entre más lo piensas, más sufres. Epicteto planteó una frase para deshacerte de lo que te quita el sueño.
“No nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos sobre lo que nos sucede”. Todos tenemos problemas o situaciones que nos afectan intensamente. Le damos muchas vueltas en la cabeza, nos llenamos de ira, nos sentimos tristes y fracasados, en fin. Si te ha tocado experimentarlo, esta frase de Epicteto te ayudará a terminar con todos esos pensamientos, liberándote para que pienses en cosas más importantes, te reconstruyas y puedas seguir adelante.
Mengzi, filósofo y heredero del pensamiento confuciano: “El gran hombre es aquel que no pierde el corazón de niño a pesar de las tormentas.”
¿Qué quiso decir Epicteto con esta frase?
Epicteto nos deja en claro que hay acontecimientos que, por más que queramos, jamás vamos a poder controlar. Eso sí, lo que interpretamos o sentimos al respecto sí depende de nosotros. Por ejemplo, perder un trabajo. Es un hecho que eso es muy doloroso, pero si nos dedicamos a pensar que nos corrieron por ser “un fracaso” o que “mi vida está arruinada”, el problema se hace mucho más grande.
El estoicismo nos invita a pensar un momento y distinguir entre los hechos y lo que construimos alrededor de lo que nos pasó.
¿Significa que debemos ignorar lo que sentimos?
Aunque muchos opinan que el estoicismo busca alejar al hombre de los sentimientos, no es así. La idea no es convertirse en una persona sin emociones, sino que más bien busca que reflexiones antes de decidir cómo sentirte al respecto.
Sentir tristeza, miedo o enojo ante una situación difícil es algo completamente humano e inevitable. La idea es revisar de qué forma haces que estas emociones alimenten tus pensamientos.
¿Qué cosas podemos controlar según Epicteto?
Hay que tener muy presente que la base del estoicismo es distinguir qué depende de nosotros y qué no. La idea en pocas palabras es: no puedes controlar las acciones de los demás y no vale la pena gastar energía intentando modificarlas y mucho menos atacándonos a nosotros mismos con base en lo que sucedió.