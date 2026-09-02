Haruki Murakami, escritor japonés: “Enamorarse de alguien es como contraer una enfermedad mental”

No cabe duda que si hablamos de grandes escritores sin lugar a dudas debemos mencionar al japonés Haruki Murakami, quien además es uno de los traductores más aclamados de los últimos tiempos debido al estilo tan particular con el que escribe y las grandes ideas y filosofía con la que ha contribuido a lo largo de los años. A pesar de que cuenta con grandes obras, el escritor ha contribuido con grandes frases, en una de ellas explicó como se vive el enamoramiento ya que dijo "Enamorarse de alguien es como contraer una enfermedad mental" en su libro “Sobre una almohada de piedra”. Con estas palabras el escritor reafirmó la idea de que entrar en un estado de enamoramiento es muy similar a perder el control total sobre las emociones, pensamientos e incluso comportamientos; en estos casos incluso muchas veces se pierde la razón y lo que domina con mayor fuerza son las emociones además de que puede perderse el juicio; algo que ocurre como en las enfermedades mentales.

¿Quién es Haruki Murakami?

Haruki Murakami es un reconocido escritor japonés contemporáneo. Ha destacado por mezclar en sus diferentes libros algunos elementos como el realismo mágico, el surrealismo y la cultura pop occidental. Algunas de sus obras más famosas son Tokio blues, Kafka en la orilla, 1Q84 y Crónica del pájaro que da cuerda al mundo, “After dark”, “De qué hablo cuando hablo de correr”, “Al sur de la frontera, al oeste del Sol”. Además de esto su nombre ha sido muy mencionado a la hora de sugerir candidatos perfectos para recibir el Premio Nobel de Literatura. Dentro de los premios más importantes con los que cuenta se encuentran el Premio Princesa de Asturias de las Letras (2023), el Premio Franz Kafka y el Premio Jerusalén.

¿Cómo es el estilo literario de Haruki Murakami?

Haruki Murakami cuenta con un estilo muy particular para escribir cada una de sus obras. Algunos de los aspectos que las caracteriza es que toca temas como la soledad, la alienación urbana, la nostalgia, la pérdida y la búsqueda de identidad. Además de esto la música es un elemento muy presente ya que el jazz y la música clásica son parte de la ambientación de las historias del escritor. A pesar de que las letras de Haruki Murakami contienen muchos simbolismos, la lectura es fácil de digerir para muchos lectores.

