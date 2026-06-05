Kant, filósofo alemán: “Con las piedras que con duro intento los críticos te lanzan, bien puedes erigirte un monumento”

Es normal que hoy en día muchas personas se enfrenten con críticas negativas, envidia y mucha negatividad por parte de otras. Sin embargo, ante este tipo de situaciones hay una capacidad llamada “resiliencia” que permite ser fuente ante adversidades y el reconocido filósofo alemán Kant lo dejó claro en una de sus célebres frases: "Con las piedras que con duro intento los críticos te lanzan, bien puedes erigirte un monumento", en ella hizo una invitación a utilizar todo lo negativo a nuestro favor y tomarlo como motivación para construir fuerza y poder, lo que sin duda genera transformación personal y crecimiento.

¿Qué es la resiliencia?

La resiliencia, desde un punto de vista filosófico es “la capacidad de transformar el sufrimiento en fortaleza y de adaptarse creativamente a la adversidad”. Por ejemplo Friedrich Nietzsche expresó que "lo que no nos mata nos hace más fuertes", en este sentido la resiliencia está presente. Por otro lado, Viktor Frankl sostuvo que “la resiliencia nace de encontrar un propósito o sentido a la vida”, para él lo más importante era cómo reaccionamos ante hechos que no están en nuestro control y cómo no permitimos que eso nos afecte. Por su parte, de acuerdo con Séneca la resiliencia es ”la aceptación activa de la adversidad y el fortalecimiento del carácter mediante la prueba”.

Es importante aclarar que las personas no nacen siendo resilientes, sino que a través de la experiencia y desarrollando habilidades logran adquirirla. Tenerla es fundamental para superar retos en la vida y salir adelante siempre.

¿Cuáles fueron las obras más polémicas de Kant?

La obra Crítica del juicio de 1790 fue una de las obras más polémicas de Kant debido a que generó una revolución en disciplinas como la estética y la teleología. En este trabajo el filósofo abordó temas sobre lo que era lo bello y lo sublime así como el propósito mismo de la naturaleza. Al ser ideas nuevas y revolucionarias muchas personas tuvieron intriga ante los planteamientos del pensador, especialmente porque la obra del filósofo estuvo llena de cuestionamientos respecto al arte.

Kant fue uno de los pensadores más importantes de la historia, fue conocido por ser el precursor del idealismo alemán y por hacer grandes aportaciones en temas de conocimiento, moral y política.