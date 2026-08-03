Séneca, filósofo romano: Sobre lo esencial de la vida y el minimalismo: “No es el hombre que tiene poco el que es pobre, sino el que desea más”

Han pasado miles de años desde que el filósofo, político, orador y escritor romano, Lucio Anneo Séneca, dejó una reflexión que hoy en día sigue estando más vigente que nunca: "No es el hombre que tiene poco el que es pobre, sino el que desea más". Con el paso de los años, esta frase se ha consolidado como una de las ideas centrales del estoicismo y del minimalismo moderno.

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¿A qué se refiere Séneca con su frase sobre la vida y el minimalismo? "No es el hombre que tiene poco el que es pobre, sino el que desea más"?

Aproximadamente en el año 62 d.C., el filósofo Séneca expresó: "No es el hombre que tiene poco el que es pobre, sino el que desea más", frase con la que advierte que la verdadera pobreza no es tener pocos bienes materiales, sino sufrir un deseo ilimitado de acumular.

"Non qui parum habet, sed qui plus cupit, pauper est". Lucio Anneo Séneca.

Más de dos mil años después, la frase de Lucio Séneca se ha consolidado como pilar de las ideas centrales del estoicismo y del minimalismo moderno, pues advierte que el encontrar el bienestar no depende de acumular bienes, sino de aprender a valorar lo esencial y moderar los deseos.

La lección de Séneca sobre el minimalismo que sigue vigente 2 mil años después|Pexabay-Canva-National Geographic-

¿Quién fue Lucio Séneca?

Lucio Anneo Séneca, también conocido como "Séneca el Joven", fue un destacado filósofo, político y escritor romano, que sobresalió como uno de los máximos representantes del estoicismo en la época imperial. Séneca nació en Córdoba (Hispania) alrededor del año 4 a. C. y murió en Roma en el 65 D. C.

¿Qué es el minimalismo y el estoicismo moderno?

En la actualidad, el minimalismo y el estoicismo moderno se presentan como un estilo de vida y filosofía práctica que busca reducir el exceso material, enfocándose en aquello que verdaderamente es importante, pues mientras el minimalismo prioriza el concepto de que vivir con menos posesiones y distracciones es posible para una vida plena, el estoicismo moderno advierte que el aprender a controlar las emociones y aceptar lo que no se puede cambiar es fundamental para un óptimo desarrollo.